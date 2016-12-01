Экс-глава облспорта Маханов арестован по «делу Васильева» и отправлен в СИЗО

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Экс-глава облспорта Маханов арестован по «делу Васильева» и отправлен в СИЗО

Экс-руководителя обл­управления спорта Искендирбека Маханова задержал финпол.

Его обвиняют в превышении полномочий по «делу Васильева». Напомним, экс-гендиректора «Актобе» Васильева арестовали 11 ноября. Его обвиняют в хищении и растрате более 240 млн тенге из бюджета.

По информации прокурора, 4 декабря 2015 г. Маханов, не имея полномочий, незаконно заключил контракт с Дмитрием Васильевым, которого назначили гендиректором ФК «Актобе» с зарплатой 4 миллиона тенге, что намного превышает предусмотренный оклад руководителя клуба. Незаконность контракта следствие объясняет тем, что у Маханова не было полномочий заключать соглашение без одобрения председателя совета директоров Давлетовой или единственного акционера ФК «Актобе», так как это входит в их компетенцию.

Адвокат Маханова заявила, что Васильева на работу принимал не Маханов, а Давлетова и просила суд не отправлять его в изолятор. Вместо этого предлагали суду избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или освобождение под залог. В качестве залога предлагали машину за 6 миллионов и дом за 36 миллионов.

Но в итоге судья постановила в виде меры пресечения Маханову 2 месяца содержания под стражей в СИЗО.

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