В пожаре на улице Есет батыра пострадали две женщины

На фото: Ул. Есет батыра, 105. С этого балкона и вытаскивали хозяйку квартиры, так как доступа к двери у пожарных не было. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

28 ноября, около 6 часов утра в доме на ул. Есет батыра загорелась квартира на третьем этаже. Хозяйка квартиры с серьёзными ожогами в реанимации, её соседка – в больнице с отравлением угарным газом.

– Звонок поступил в 5:53, сообщили, что на ул. Есет батыра, 105 случился пожар. По месту вызова направили 17 человек, 4 пожарные машины, передвижную лабораторию из двух человек, медицину катастроф. Квартира на третьем этаже полностью выгорела, хозяйку квартиры спасли, но у женщины были сильные ожоги. 74-летней жительнице дома из квартиры этажом выше также была необходима медицинская помощь из-за отравления угарным газом, – прокомментировали в ДЧС Актюбинской области.

После оказания первой помощи 74-летнюю женщину определили в отделение терапии при БСМП. Через подъезд пожарные эвакуировали 38 человек, двое из них – дети.

Поскольку доступа к квартире у пожарных не было, хозяйку сгоревшей квартиры спасали через балкон с помощью автолестницы. Хозяйке квартиры 55 лет, ее госпитализировали с ожогами 2-й степени в отделение реанимации БСМП.

– Пострадавшая в пожаре пациентка сейчас находится в реанимации, все необходимое лечение получает. У пострадавшей ожоги лица, дыхательных путей, она обожгла глаза, не видит. Состояние на данный момент тяжелое, – добавили врачи в БСМП.

Причину пожара выясняет полиция.