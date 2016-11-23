За высокие цены на хлеб оштрафуют «Рамазан», «Актобе-нан», за дорогой сахар «Дину» и «Анвар»

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За высокие цены на хлеб оштрафуют «Рамазан», «Актобе-нан», за дорогой сахар «Дину» и «Анвар»

На фото: Хлеб в Актобе подорожал с июня. В ноябре признали необоснованность его подорожания. || Фото из архива «Д»

Антимонопольный департамент установил необоснованное завышение цен и передал дело в суд. Производителей хлеба и реализаторов сахара ждут штрафы до 11 миллионов.

Начиная с июля в редакцию «Диапазона» поступали жалобы от горожан на «кусачие» цены на хлеб, а с августа – на сахар. Антимонопольщики провели расследование и сообщили о его результатах.

– По итогам расследования мы усматриваем ценовой сговор между ТОО «Рамазан» и «Актобе-нан». Мы установили, что производители хлеба в июне почти одновременно подняли цены на хлеб, тем самым нарушили правила конкуренции, которая должна быть, – отмечает заместитель руководителя Актюбинского департамента по регулированию естественных монополии Сагындык Иргалиев.

По его словам, один хлебокомбинат поднял отпускную цену с 66 до 69 тенге, а другой – с 68 до 73 тенге. Дело передали в суд. Если в суде докажут вину производителей, то их ждет штраф: ТОО «Рамазан» на 11 миллионов тенге, ТОО «Актобе-нан» на 4 миллиона.

Кроме хлеба установили необоснованное подорожание сахара. По данным антимонопольщиков, с 3 августа реализаторы сахара одновременно подняли цену на 10% и продавали сахар по 365 тенге.

– Дело передано в суд. По Адмкодексу за подобное нарушение гипермаркет «Анвар» могут оштрафовать на 2 миллиона тенге, «Дину» на 1 миллион, – сообщает Сагындык Иргалиев.

Также в антимонопольном департаменте добавили, что сейчас расследуют неоднократное увеличение цен на куриные яйца в отношении ТОО «Рамазан». Кроме этого проверяют 16 субъектов розничной продажи сжиженного газа, которых подозревают в согласовании цен.

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