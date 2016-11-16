Магазин от автомата террористы спрятали на кухне в съёмном жилье

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Магазин от автомата террористы спрятали на кухне в съёмном жилье

Хозяин квартиры, где прятались радикалы, рассказал в суде, что нашел на кухне магазин с патронами от оружия.

Выяснилось, что его похитили у военнослужащего Чернышова при нападении на войсковую часть 6655, комментирует пресс-секретарь облсуда Илиада Досова.

Магазин с 30 патронами свидетель нашел во время уборки в свернутом паласе и сообщил полиции.

Дело по теракту в Актобе рассматривается в закрытом режиме. Допрошены все потерпевшие, свидетели и подсудимые. В суд поступило свыше 15 исков о возмещении материального ущерба, в том числе от ТОО «Автопарк», магазина «Пантера» и войсковой части 6655.

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