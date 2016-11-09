Радикалов призывали убивать полицейских за «гонения на мусульман»

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Радикалов призывали убивать полицейских за «гонения на мусульман»

По данным облсуда, подсудимые признались и раскаялись в содеянном, но виновными в смертях себя не признают, ссылаясь на убеждения лидеров, что убивать необходимо.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Абдрахманова и других по теракту 5 июня, сообщила пресс-служба суда.

«Допрошенные подсудимые в суде, не отрицая факта участия в деятельности террористической группы, виновными себя в причинении смерти не признают, в содеянном раскаиваются», – отметили в суде.

Участие в террористическом акте они объясняют тем, что поддались призывам Танатарова и Айтугана, которые убеждали их, что сотрудников местных правоохранительных органов нужно убивать за гонения на братьев-мусульман, насилие над верующими сестрами и т.д. Как показал один из участников теракта в суде, «все произошло быстро и неожиданно».

Подсудимые, которым предъявлено обвинение в недонесении о преступлении, в суде также раскаялись и сказали, что не знали об ответственности за «недонесение о преступлении».

Защитник подсудимого Ердауова, которого обвиняют в укрывательстве преступления, попросил допросить дополнительных свидетелей.

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