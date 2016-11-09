О «договорняке» и финансировании «Актобе» финпол спрашивал у главы облспорта

– Спрашивали, как финансируется клуб, обычные вопросы. И не только у меня спрашивали, у зама начальника и других. В основном касательно матча «Актобе» - «Ордабасы», – объясняет глава областного управления спорта Искендирбек Маханов [на фото].
Напомним, борцы с коррупцией расследуют матч чемпионата Казахстана-2016 «Актобе» - «Ордабасы» на договорной характер.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.