Директора «Актобе» Васильева задержали по подозрению в хищении 300 миллионов

На фото: Гендиректор ФК «Актобе» Дмитрий Васильев обещал уйти летом после проигрыша венгерской команде. Но, не выполнив обещание, генерировал скандалы, из-за которых из клуба ушли лучшие игроки, в том числе капитан Самат Смаков. В ноябре в клубе началась финансовая проверка. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

Гендиректора ФК «Актобе» Васильева задержали 8 ноября. Его подозревают в незаконном премировании тренеров, футболистов и себя. В конце августа «Диапазон» отправлял запрос в генпрокуратуру, которая поручила расследование в отношении ФК «Актобе» антикоррупционной службе.

Национальное бюро по противодействию коррупции установило факты хищения бюджетных средств руководством футбольного клуба «Актобе», сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следствие установило, что Дмитрий Васильев путем незаконной выплаты премиальных совершил хищение бюджетных средств на сумму более 300 млн тенге. При этом размер своего «премирования» Васильев определял единолично», – говорится в сообщении антикоррупционной службы.

Также выявлен факт незаконного премирования тренеров и футболистов ФК «Актобе» за выход в шестерку сильнейших команд до окончания 1-го этапа чемпионата Казахстана на общую сумму 69 млн тенге. Из указанной суммы 15 млн тенге получил сам Васильев.

8 ноября антикоррупционная служба задержала Васильева. Его водворили в изолятор временного содержания областного ДВД.

Чем запомнился Васильев болельщикам и СМИ

Едва возглавив клуб, Дмитрий Васильев разогнал старых сотрудников. Он проводил встречи с «избранными фанатами», заплатившими по 4 000 тенге. Цену билетов на матчи «Актобе» он поднял с 500 тенге до 3 000, абонемент до 48 000. За неделю до старта чемпионата «Актобе» не закупил форму и не погасил долги перед игроками, которые ушли из клуба. По регламенту клуб с долгами не допускается к чемпионату, однако ФФ РК, которую возглавлял Ерлан Кожагапанов, допустила «Актобе». Набрав в команду неизвестных игроков из второй лиги России, «Актобе» унизительно проигрывал в чемпионате со счетом 1:4, 1:5, 2:6. Болельщики требовали ухода Васильева. Гендиректор пообещал уйти, если «Актобе» проиграет венграм в Лиге Европы. После поражения от венгров Васильев остался и дальше конфликтовал со СМИ. Журналистам «Диапазона» и обозревателям «Актобе-Фанс» Васильев не давал аккредитацию, чтобы избежать неудобных вопросов. А когда журналисты брали интервью у тренера, Васильев уводил его за руку, называя журналистов «негодяями» и «мерзавцами». Действия гендиректора возмутили СМИ, фанатов, актеров театра и предпринимателей. Вскоре «Диапазон», обращаясь к акиму области, указал, что акимат не в силах влиять на гендиректора «Актобе». Однако главный работодатель Васильева молчал.

В августе в Сети появилась аудиозапись разговора о договорном матче, где голоса собеседников были похожи на Васильева и тренера шымкентского «Ордабасы». «Диапазон» отправил запрос в генпрокуратуру о расследовании этой записи и матча на признак «договорняка».

Надзорный орган поручил антикоррупционной службе расследовать это дело. На прошлой неделе антикоррупционная служба проверяла финансовую деятельность ФК «Актобе». Сообщалось, что в клубе заморожены счета. В связи с этим сотрудники ФК пока не получали зарплату за прошлый месяц. Уже тогда источники «Диапазона» сообщили, что отрабатывалась версия, по которой руководство «Актобе» выписало из бюджета многомиллионные премиальные за выход в первую шестерку чемпионата.