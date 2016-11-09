В Иргизском районе пасущихся коров убило током

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В Иргизском районе пасущихся коров убило током

Сразу 6 сельчан лишились домашней живности. Коровы зацепились рогами за провисавшие провода высоковольтной линии и пали на месте. Жители Иргиза подали на энергетиков в суд.

Коров убило током, когда они вечером возвращались с выпаса. Хозяева нашли их только на следующий день. Трупы животных лежали под столбами высоковольтной линии. По словам сельчан, провода висели очень низко. Если бы там проходили люди, убить могло и их.

– Из-за халатности энергетиков мой дядя лишился коровы. Провода висели всего в метре от земли. Дядя больной, инвалид, у него 4 детей. Корова была их кормилицей. Сразу на месте хозяева составили акт, вызвали сельского акима, ветврача, а потом подали на «Энергосистему» в суд. Энергетики не знали, что провода провисли. Только когда коровы их зацепили, произошло замыкание, они выехали на место, стали устранять аварию. Мой дядя Ыргызбай Енсеген и пенсионерка Таланды Жиенбаева обратились в суд, но он посчитал, что вина «Энергосистемы» не доказана и отказал в возмещении ущерба.

Как рассказывают истцы, энергетики во всем обвинили хозяев погибшего скота. Мол, коровы не там паслись, хозяева за ними не следили. В тот день был сильный ветер, из-за этого произошел обрыв, провода провисли.

Жители Иргиза оценили своих буренок в 150 тысяч тенге каждую, но их не возмещают, сельчане решили требовать своего в областном суде.

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