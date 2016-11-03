Билеты и гостиницу «прокурорскому десанту» оплатил спонсор – актюбинец, ныне бизнесмен из Астаны

Генпрокурор РК сообщил, что за пребывание 230 специалистов в течение месяца в гостиницах Актобе заплатил спонсор.

В столичный «десант» вошли 55 врачей, 14 имамов, 10 социологов и психологов, 10 теологов, 10 ученых, 13 финансистов, предпринимателей и др.

– Для этих мероприятий из бюджета много денег не понадобилось. Ваш земляк, астанинский предприниматель по своей инициативе взял на себя все расходы, – огласил Жакип Асанов, но имя предпринимателя-спонсора называть не стал.

Также генпрокурор добавил, что за месяц командировки в Актюбинском регионе специалисты старались не ходить в кафе и рестораны, чтобы «не светиться».