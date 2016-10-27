Задержанного на Центральном рынке в Актобе подозревают в пропаганде терроризма

На фото: 28 сентября, Центральный рынок. Полицейские задержали около 10 человек, предотвратили групповую драку. || Фото автора.

Из десятка задержаных двоих оставили под стражей. Других наказали за незаконную торговлю мобильниками.

Как сообщил ДВД, один из задержанных подозревается в пропаганде терроризма. Его арестовали на 2 месяца с санкции суда и отправили в СИЗО.

При досмотре другого подозреваемого полицейские обнаружили «Айфон 5», украденный у жительницы Актобе полгода назад. По данным полиции, многие из них занимаются продажей мобильных телефонов в неположенных местах.

Часть задержанных привлекли к административной ответственности, остальных после выяснения обстоятельств отпустили.

Напомним, 28 сентября полицейские задержали около десяти человек на Центральном рынке. На месте происшествия были слышны выстрелы. Позже в ДВД объяснили, что пресекли групповую драку. Также отметили, что полицейские не применяли оружие и спецсредства, а у задержанных не обнаружили холодного и огнестрельного оружия.