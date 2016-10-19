Родственников обвиняемых в теракте не пускают в суд

На фото: Женщина, представившаяся матерью одного из обвиняемых, в слезах говорит, что ее сын не виновен и в тот день он был дома. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

Приехали на суд в Актобе из Кенкияка

Родственников обвиняемых в теракте 5 июня не пустили на процесс.

– Нас не впускают, не сказали причину, стоим, мерзнем, – пожаловалась мама обвиняемого Армана Иманбаева, приехавшая из Кенкияка.

– Почему нас не впускают? Я не чужой человек, а его жена, а он ни в чем не виноват – оружие не дер­жал, сразу отказался, – возмущалась жена одного из обвиняемых. – Мы должны знать, что там будут говорить. Мы уже написали заявление с требованием допустить нас в зал суда, пока нет ответа.

Мама еще одного обвиняемого по статье «Недонесение» также написала заявление, чтобы ее пустили в зал суда.

– Я отпросилась с работы, чтобы быть на процессе. Судебные слушания должны быть открытыми, как в Алматы [суд по делу о теракте 18 июля 2016. – Б.А.], - говорит мать Жансерика Танатарова.

У них не было жилья и работы

По словам матери 26-летнего Жансерика Танатарова, обвиняемого по статье «Недонесение о преступлении», сын в заключении 4 месяца. Семья Танатаровых живет в Пригородном, в доме барачного типа.

– Жансерик хотел построить нам дом, чтобы купить землю, взял кредит, – рассказала женщина. – Сыну сложно было найти постоянную работу, но кредит гасил. До тех пор, пока его не забрали в изолятор. Сейчас кормить семью некому, жена недавно родила третьего сына.

27-летний Арман Иманбаев, по данным следствия, также обвиняется в недонесении о преступлении. По словам его матери, у Армана две дочери и сын. Жена также читает намаз. Семья Иманбаевых родом из Кенкияка. Арман из-за безработицы вместе с женой переехал в Актобе, снимал квартиру. В городе Арман торговал мобильными телефонами на Центральном рынке.