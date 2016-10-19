На главу местной полиции города и его зама завели уголовное дело

Автор:
На главу местной полиции города и его зама завели уголовное дело

Полицейских подозревают в бездействии при поимке террористов 5 июня.

Дело по статье «Бездействие» генеральная прокуратура возбудила на начальника местной полицейской службы Актобе и его зама Ермека Шуканова. Из материалов уголовного дела следует, что Шляшев и Шуканов не приняли адекватных мер по задержанию радикалов, напавших на войсковую часть 6655 5 июня. Несмотря на то что на место прибыли вооруженные сотрудники местной полицейской службы, все радикалы сбежали из части, при этом убив трех человек. Следствие по делу полицейских будет вести помощник генерального прокурора.

В пресс-службе ДВД уголовное дело на начальников полиции не комментируют.

Теги: 
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
13.10.2016, 15:55
  
В бездействии во время теракта в Актобе обвинили руководство полиции 19
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Как Танатаров и Айтуган готовили людей к нападению
Родственников обвиняемых в теракте не пускают в суд
Суд по теракту 5 июня проходит с автоматчиками на крышах
Вокзал Актобе огородят забором для борьбы с терроризмом 4
Полицейский получил взятку «Айфоном» 22
Водитель автобуса спас девушку от изнасилования, заметив её в темноте 4
Перед процессом по теракту 5 июня суд купил технику за 1,5 миллиона тенге
В правительстве утвердили генплан Актобе 8
В области прошёл снег 1
Обвиняемый в терроризме объявил голодовку 114