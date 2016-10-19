На главу местной полиции города и его зама завели уголовное дело

Полицейских подозревают в бездействии при поимке террористов 5 июня.

Дело по статье «Бездействие» генеральная прокуратура возбудила на начальника местной полицейской службы Актобе и его зама Ермека Шуканова. Из материалов уголовного дела следует, что Шляшев и Шуканов не приняли адекватных мер по задержанию радикалов, напавших на войсковую часть 6655 5 июня. Несмотря на то что на место прибыли вооруженные сотрудники местной полицейской службы, все радикалы сбежали из части, при этом убив трех человек. Следствие по делу полицейских будет вести помощник генерального прокурора.

В пресс-службе ДВД уголовное дело на начальников полиции не комментируют.