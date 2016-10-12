Водитель автобуса спас девушку от изнасилования, заметив её

На фото: Водитель автобуса Ринат показывает место, куда девушку столкнул мужчина, который подкрался к ней сзади. || Фото Владимира ЗОБЕНКО





На фото: На этом месте пассажиры автобуса поймали и избили мужчину, который напал на девушку. Это место в 50 метрах от той трассы, где было нападение.

Инцидент произошёл вечером 8 октября на кольцевой в районе Заречного. Водитель и пассажиры автобуса №19 увидели, как мужчина схватил девушку за волосы и столкнул в кювет. Водитель остановился, мужчину задержали, девушку спасли.

Вот как обо всем рассказывает сам Ринат Сырбаев:

– Я ехал в Жилянку, было уже темно. Вдруг справа от дороги увидел девушку, сзади шел мужчина. Мне он показался подозрительным. Судя по походке, он подкрадывался к ней. Я заподозрил неладное, сбавил скорость. Тут мужчина, подойдя сзади, одной рукой схватил девушку за волосы, другой – обхватил и сбросил в кювет.

Ринат тут же затормозил и побежал в сторону нападавшего и девушки. За водителем выбежали и пассажиры, которые видели происходящее.

– Мужчина, увидев нас, бросил девушку и побежал в сторону домов. Четыре мужика догнали его и, кажется, побили, – говорит Ринат Сырбаев. – Девушку мы подняли с земли. К нам подбежал пассажир, который показал корочку сотрудника полиции и забрал ее с собой. На всякий случай я взял номер девушки. Позже я позвонил ей, она сказала, что дома и у нее все нормально. В тот вечер она возвращалась домой, учится в медколледже.

«Ее чуть не убили, или же он хотел ее изнасиловать! Девочка изо всех сил карабкалась, чтобы выйти на трассу, где есть люди, а этот мерзавец тащил ее в яму! Водитель автобуса резко тормознул, и все выбежали к девочке. Парни бросились за тем негодяем, догнав, начали бить! Позже позвонили в милицию», – пишут свидетели происшествия в группе zello.aktobe в Instagram.

Пресс-служба ДВД сообщает, что нападавшего задержала полиция. Мужчине 30 лет, его подозревают в попытке изнасилования 18-летней девушки. Мужчину задержали в районе садоводческого коллектива «Актюбрентген». Сейчас он в ИВС.

– В настоящее время по этому факту начато досудебное расследование, проводятся необходимые следственные мероприятия. Назначены экспертизы. Расследование продолжается, – сообщили в ДВД.

У 30-летнего водителя автобуса, спасшего девушку, 5 несовершеннолетних детей.

– У меня три дочки, страшно за них. Объясняю им, как себя вести на улице, – говорит Ринат Сырбаев.