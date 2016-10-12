Обвиняемый в терроризме объявил голодовку

Как сообщил руководитель оперативного отдела департамента уголовно-исполнительной системы Нурбол Отаргалиев, Нурлан Омирбеков объявил голодовку, выражая протест следствию. Но к администрации СИЗО у него нет претензий. Голодовку обвиняемый держит с 4 октября.

– Нурлан Омирбеков и еще два человека обвиняются в попытке добраться до Сирии для вступления в ряды экстремистской организации «Исламское государство», запрещенной в Казахстане, – сказал Нурлан Отаргалиев.

По материалам дела, Омирбеков начал в феврале этого года искать деньги на дорогу и предположительно шантажировал местного жителя, чтобы получить его квартиру. Его обвиняют по пяти статьям Уголовного кодекса.