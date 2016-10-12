Обвиняемый в терроризме объявил голодовку

Автор:
Обвиняемый в терроризме объявил голодовку

Как сообщил руководитель оперативного отдела департамента уголовно-исполнительной системы Нурбол Отаргалиев, Нурлан Омирбеков объявил голодовку, выражая протест следствию. Но к администрации СИЗО у него нет претензий. Голодовку обвиняемый держит с 4 октября.

– Нурлан Омирбеков и еще два человека обвиняются в попытке добраться до Сирии для вступления в ряды экстремистской организации «Исламское государство», запрещенной в Казахстане, – сказал Нурлан Отаргалиев.

По материалам дела, Омирбеков начал в феврале этого года искать деньги на дорогу и предположительно шантажировал местного жителя, чтобы получить его квартиру. Его обвиняют по пяти статьям Уголовного кодекса.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
12.10.2016, 10:47
  
​Подробности задержания радикалов в Алматы 1
28.09.2016, 00:15
  
«Нельзя скрывать информацию от населения при теракте» - Посол Франции в Казахстане 4
22.09.2016, 15:03
  
Больше половины казахстанских террористов моложе 20 лет 2
22.09.2016, 12:43
  
От террористов не защищено 74 процента объектов массового скопления людей в РК
19.09.2016, 09:41
  
Изнасилованная в колонии Слекишина объявила голодовку 53
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Вокзал Актобе огородят забором для борьбы с терроризмом
Полицейский получил взятку «Айфоном»
Водитель автобуса спас девушку от изнасилования, заметив её
Перед процессом по теракту 5 июня суд купил технику за 1,5 миллиона тенге
В правительстве утвердили генплан Актобе
В области прошёл снег
Сельского врача, над которой надругался сосед, выписали из больницы
Сегодня на Центральном стадионе пройдёт матч Казахстан–Англия (ФОТО) 1
Трёх полицейских арестовали за взятки 3
Актюбинский художник считает: в акимате украли его идею создать стелу в виде тюльпана 2