Сельского врача, над которой надругался сосед, выписали из больницы

25-летняя девушка лечилась в БСМП с 19 сентября, после того как ее жестоко избил и изнасиловал сосед. Выпускница медуниверситета в апреле поехала работать врачом амбулатории в отдаленный аул Айтекебийского района. Она выросла без родителей, одна растила сына, которому было 7 месяцев.

19 сентября ночью домой к врачу ворвался сосед, жестоко избил ее и надругался. С жуткими травмами девушку доставили в Актобе, насильника задержали, завели уголовное дело.

– Состояние больной улучшилось, на днях ее выписали, долечиваться она будет по месту жительства, – сообщила вчера замглавврача БСМП Ардак Есенжулова.

– Врач пока на работу не вышла. В поселке работают 2 фельдшера, по необходимости туда выезжают врачи из нашей райбольницы, – сообщила замглавврача Айтекебийского ЦРБ Ляззат Кабиева.

Останется ли сельский врач работать в ауле дальше, пока неизвестно.