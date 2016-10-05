Актюбинский художник считает: в акимате украли его идею создать стелу в виде тюльпана

На фото: Валерий Нежельский утверждает, что стелу создали по его эскизам. || Фото Владимира ЗОБЕНКО





Общая высота конструкции – 21,2 метра, сделана из металла, установлена она на кольцевой 12 микрорайона. || Фото из архива «Д»

Новая стела появилась на кольцевой 12 микрорайона. Художник Валерий Нежельский требует, чтобы городские власти признали его авторство и оплатили авторский гонорар.

20-метровую металлическую стелу в виде тюльпана из трех лепестков установили на кольце трассы в аэропорт в сентябре. Кто автор проекта и во сколько обошлась конструкция, в акимате не рассказали. После публикации об этом в редакцию обратился актюбинский художник-конструктор Валерий Нежельский. Он утверждает, что идея создания такой стелы принадлежит ему. Эскиз он показывал замакима Актобе Жандосу Баирханову. Художник считает, что стелу создали по его эскизу, но ему об этом не сообщили, не раскрыли общественности имя автора, не выплатили автор­ский гонорар. Нежельский уверен, что экспертизы могут доказать его правоту.

– В феврале я был в горархитектуре, рассказывал о своих работах, идеях по обновлению облика города, – рассказал «Д» Нежельский. – Мне сказали, чтобы с этим вопросом обратился к зам­акима Актобе Жандосу Баирханову. Я еще удивился: он что, состоит в союзе художников Казахстана? Баирханову я показывал разные эскизы, что-то ему нравилось, что-то нет. В том числе показывал и эскиз тюльпана для кольцевой 12-го микрорайона. Мои эскизы отксерокопировали, оригиналы я оставил в акимате. Как-то вижу, на машине везут конструкцию тюльпана. Я сразу узнал в ней свой эскиз. Считаю, что в акимате нарушили мои авторские права. Я изучал законы. Если эскиз не выставлен на всеобщее обозрение, то он считается интеллектуальной собственностью, патент не обязателен. У меня ощущение, будто мою квартиру ограбили, ходят в моих одеждах, а я смотрю на это и ничего не могу сделать.

По задумке Валерия Нежельского, стелу должны были изготовить из бетона.

– Та, что установили на кольцевой, из металла, внутри пустая, поэтому может собираться конденсат, в итоге конструкция начнет ржаветь, – говорит Валерий Нежельский. – Через 4-5 лет за ней уже потребуется уход, но ухаживать можно будет только снаружи. Бетонная стела прослужила бы дольше.

Валерий Нежельский требует, чтобы его признали автором стелы, выдали соответствующую грамоту, выплатили гонорар.

– Эскизы Нежельского мы не использовали. Собирали всех скульпторов города, кроме него скульптуру в виде тюльпана предложили 3-4 человека, – уверяет замакима города Жандос Баирханов. – Пусть он предъявит претензии в законном порядке, если у него есть запатентованное авторское право на эту скульптуру. «Тюльпан» сделали другой скульптор и другой конструктор.

Новая достопримечательность вызвала массу откликов среди читателей сайта diapazon.kz. Одни комментаторы сравнили ее с кораблем из советского фильма «Кин-дза-дза», другие – с фаллическим символом.