Автобус №24 сбил насмерть пешехода

12 июня примерно в полдень напротив остановки «Сатпаева» по ул.Бр. Жубановых автобус №24 сбил пешехода. За рулем был 44-летний Тобажан Мусагали, говорится в материалах уголовного дела. 53-летний пешеход от полученных травм скончался на месте. Он был жителем Шалкарского района. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

На суде подсудимый Тобажан Мусагали полностью признал свою вину и рассказал, что когда автобус был в 40 метрах от остановки «Сатпаева», оттуда выскочил человек. Водитель сразу же затормозил и резко повернул руль влево, но столкновения избежать не удалось, пешехода от удара откинуло в сторону. Водитель сразу же выбежал из автобуса, подошел к мужчине, пощупал пульс и велел не двигаться. Затем вызвал «Скорую» и полицейских. На суде Тобажан Мусагали рассказал, что попросил прощения у потерпевших, до этого оказал им материальную помощь и просил суд не лишать его свободы.

Суд признал Тобажана Мусагали виновным и назначил 2,6 года условно, лишил водительских прав на 3 года.