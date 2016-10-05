Директоров школ и детсадов в горакимате выбирали до 22 часов

В 15 школах Актобе уволили директоров- пенсионеров. Конкурс на их место шёл 4 октября допоздна.

4 октября в горакимате провели открытый конкурс на вакантные должности директоров школ, ГДШ, школы юных летчиков, школы искусств им. Казангапа и 2 заведующих детскими садами.

На места директоров в 15 школах претендовали 47 человек.

На конкурс пригласили наблюдателей из «Нур Отана», департамента по контролю качества образования, прокуратуры, агентства по делам госслужбы. Кандидаты на вакантные должности должны были сдать документы, пройти согласование в облУО и проверку на знание закона «Об образовании».

– Мы работали до 22:00, – признается руководитель горОО Лаззат Уразбаева. – Конкурс объявили месяц назад. Заявки подали 57 человек, из них 47 на места руководителей школ, 2 дошкольных учреждения и 3 внешкольных организации. Вакантными остались должности директоров СШ №9 и Благодарной СШ. Директором школы юных летчиков стал Булат Кайпанов, ГДШ –Шамшат Джубай.

Результаты конкурса на вакантные должности:

№ 9 (было 5 претендентов) – никто не прошел

№17 (было 5 претендентов) – Амангельды Унгарбаев

№24 (было 14 претендентов) – Айдархан Азимбаев

№25 (было 6 претендентов) – Шолпан Баядилова

№28 (было 12 претендентов) – Айгуль Баймагамбетова

№32 (было 11 претендентов) – Айжан Джамбулова

№38 (было 16 претендентов) – Назгуль Касен

№42 (было 11 претендентов) – Рамазан Сексенов

№46 (было 17 претендентов) – Бакытжан Баймурзин

№51 (было 10 претендентов) – Гульназия Дарибаева

№60 (было 10 претендентов) – Абзал Тажимишов

№61 (было 11 претендентов) – Майра Утарбаева

Заречная школа-сад (было 8 претендентов) – Шынар Сейлханова

Кызылжарская средняя школы (было 11 претендентов) – Артур Мухамбетжанов

Благодарная средняя школа (было 10 претендентов) – кандидат отказалась по своей воле

Городской дворец школьников (было 3 претендентов) – Шамшат Джубай

Школа юных летчиков (было 2 претендентов) – Болат Кайпанов

Школа искусства им. Казангапа (было 3 претендентов) – Жалгас Кудайбергенов

Дворовый клуб «Ак желкен» (было 2 претендентов) – Жанболат Даримбетов

Детский сад №30 «Урпак» (было 2 претендентов) – Раушан Бисенова

Детский сад №51 «Жаркын бала» (было 2 претендентов) – Ирина Саулебаева