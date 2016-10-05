Уволенному «из-за бороды» работнику «СНПС-Актобемунайгаза» пообещал помочь замгенпрокурора

На фото: У Талгата два высших образования, но на работу не берут из-за бороды. У него 4 детей, один из них болен аутизмом. || Фото Юрия ГЕЙСТА

Инженер «СНПС-Актобемунайгаз» Талгат Кыркымбай восьмой год добивается восстановления на работе. По его словам, в 2008 году работодатель уволил его из-за бороды. Через год суд восстановил его, но предприятие до сих пор не берёт его на работу.

39-летний уроженец Темирского района Талгат Кыркымбай 11 лет работал на месторождении Жанажол. В 2008 году работодатель потребовал сбрить бороду. Он отказался и его уволили.

– В НГДУ изменили инструкцию о применении противогаза. Они добавили пункт, где говорится, что «работники, находящиеся в промышленной зоне, должны быть чисто выбритыми», – рассказывает Талгат Кыркымбай. – Я подал в суд на «СНПС-Актобемунайгаз», чтобы меня восстановили на работе.

В 2009 году суд восстановил инженера на работе и обязал с «СНПС-Актобемунайгаз» взыскать 100 тысяч тенге за моральный ущерб и выдать работнику противогаз «с учетом бороды и волосяного покрова головы».

– Я снова вышел на работу, мне дали противогаз фирмы «Драгер», который подошел мне по всем параметрам. Но вскоре меня отстранили от работы, ссылаясь на то, что в инструкции к противогазам нет упоминания о бороде, – говорит Талгат.

По его словам, после этого он принес руководству противогаз, прошедший сертификацию в МЧС, но на этот раз сослались на то, что в инструкции к противогазу не указана длина бороды.

– В следующий раз они скажут, что в инструкции не указан цвет бороды, – иронизирует Талгат Кыркымбай и добавляет: – В управлении труда считают, что меня отстранили незаконно. Но потом там отказались от своих слов, а работодатель не выполняет решение суда о моем восстановлении.

Талгат сообщает, что на днях замгенпрокурора лично пообещал ему разобраться с этим вопросом, отметив, что «ущемлять права из-за бороды» незаконно. Также Талгат Кыркымбай поднял вопрос о восстановлении зар­платы за 7 лет. Представитель генпрокуратуры пообещал Кыркымбаю, что рассмотрит и этот вопрос.