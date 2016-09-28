Кого задержал спецназ на Центральном рынке?

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Кого задержал спецназ на Центральном рынке?

На фото: Полицейские и спецназ задержали несколько человек около Центрального рынка. || Фото @zello.aktobe


На фото: Поcле задержания полицейские стали выгонять с тротуаров стихийных торговцев. || Фото Виктора ПРОНИНА

Продавцы раньше закрыли бутики, они боялись, что может случиться перестрелка.

Тревожные вести с Центрального рынка поползли по городу около 5 часов вечера. Торговцы сообщали, что кого-то задержали в крытом павильоне «Достык» на территории Центрального рынка, даже якобы слышали выстрелы.

– Там за территорией рынка что-то было, задерживали нелегальных торговцев мобильниками. Они попытались скрыться на рынке. Выстрелов я не слышал, но говорят, у них было оружие, – рассказал продавец обуви на рынке.

Администрацию рынка корреспонденты «Д» на месте не застали, а охранники о произошедшем говорить отказались. Многие продавцы, предположив, что на рынке задерживали радикалов, решили пораньше уйти с работы. В 18 часов рынок опустел, крытый павильон «Достык» был уже закрыт, продавцы снаружи рассказывали, что во время задержания полицейские никого не выпускали из павильона, заперли двери. В ДВД отметили, что перестрелки не было.

– На пульт «102» поступил звонок, что в районе Центрального рынка намечается групповая драка. На место направили комплекс­ные силы полиции, драку пресекли. Задержан ряд подозреваемых, спецсредства и оружие не применялись. У задержанных оружия не нашли. Перестрелки при задержании не было, – рассказали в пресс-службе ДВД.

Где именно их задержали, причину драки, информацию о личностях задержанных и другие подробности полиция не сочла нужным сообщить горожанам. Зато предупредили об уголовной ответственности за клевету. Удивила оперативность пресс-службы ДВД. Обычно информацию о каком-либо задержании они дают только после настойчивых требований СМИ и официальных запросов. Возможно, это связано с тем, что в городе много официальных делегаций из других стран, и властям невыгодно, чтобы в эти дни по городу ходили криминальные слухи.

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