Международный инвестиционный форум «Актобе Инвест 2016»: Россияне построят дорогу в Оренбург

На фото: На инвестфорум приехали свыше 500 приглашенных гостей. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

28 сентября в Актобе прошел международный форум «Актобе Инвест 2016». В нем участвовали 500 гостей: представители международных финансовых институтов, послы Франции, Ирана, Кувейта, представители России, Китая, Турции, Польши, Словакии, Голландии, Венгрии, Литвы и других стран.

На форуме подписали 16 соглашений и меморандумов. В нашей области построят завод по переработке попутного газа, француз­ский отель всемирно известной сети «IBIS», логистический центр и аквапарк за 2,2 млрд тенге.

– Несмотря на явления, которые сейчас происходят в экономике, наш товарооборот вырос до миллиарда долларов, – сказал Юрий Берг, губернатор Оренбургской области. – Актюбинская область занимает 2-е место по товарообороту после ЗКО. В 2017 году 50 км оренбургской дороги будут построены. Уже проведены все тендеры, это федеральная трасса.

Французский отель «IBIS» сдадут в 2018 году. Впервые о строительстве отеля сообщил посол Франции, Франсис Етьен, строит его французская компания «Accor». Отель будет находиться напротив облпрокуратуры.

Облакимат, ТОО «GasProcessingCompany» и АО «КазТрансГаз Аймак» намерены построить завод по подготовке газа и газо­провод к нему. Это увеличит обеспеченность региона газом и улучшит экологию. Кроме того, подписали меморандумы о сотрудничестве между рельсобалочным заводом и КГП «Метрополитен», так что в алматинском метро будут использовать рельсы из Актобе. Общая сумма соглашений и меморандумов инвестфорума превысила 67,5 млрд тенге.