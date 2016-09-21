Акимат покупает двери, картины и фотокамеру за миллионы из казны

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Акимат покупает двери, картины и фотокамеру за миллионы из казны

Три кресла за 1 млн 750 тысяч тенге заказал акимат области на сайте госзакупок. Также за бюджетные деньги чиновники решили купить водопад за полтора «ляма», набор посуды за полмиллиона, утюг за 90 тысяч и освежитель воздуха за 292 тысячи тенге.

На сайте госзакупок было указано: для руководителя управления делами акима Актюбинской области и его посетителей акимат планировал закупить 3 кресла (из натуральной телячьей кожи высокого качества с узором из позолоченной латуни) за 1 млн 750 тысяч тенге. В облакимате объяснили, что заказ этот отменяют, с сайта госзакупок эта информация будет удалена.

Однако лот о заказе кресел на сайте госзакупа 21 сентября еще был. Но теперь заказано одно кресло для руководителя за 630 тысяч и два кресла для посетителей по 560 тысяч каждое, а также шкафы для телефонов на 500 тысяч, узелковый ковер из хлопчатобумажной пряжи за 222 тысячи тенге, 31 картину по 1,5 миллиона тенге за каждую и водопад по стеклу за 1,6 миллиона тенге.

На том же сайте госзакупа размещен лот от акимата о приобретении дверей. Цена одной двери 524 тыс. тенге. Госслужащие также решили поставить у себя металлические окна на 5 млн 375 тысяч.

Кроме кресел, чиновники решили пополнить интерьер мебельным гарнитуром. Плановая сумма комплекта мебели 2 млн 79 тыс. тенге. Комплект состоит из шкафов, столов, тумб, стульев и кресел. На ремонт кабинетов предусмотрено 8 млн 989 тыс. тенге.

На этом укомплектование кабинетов акимата не закончилось. Заказан набор «высокохудожественной посуды» за 540 тысяч тенге. Туда входят 4 штуки астау из доски ивы на 4 ножках в виде баранов и пиалы с национальным орнаментом. Помимо этого заказан освежитель воздуха за 292 тысячи тенге. Также заказана душевая кабина за 90 тысяч и электроутюг с пароувлажнением за 90 тысяч тенге. Для саморазвития сотрудников предусмотрена покупка методическойлитературы.Цена одной книги 18 тысяч тенге. Плюс к этому закуплен фотоаппарат за 1 миллион 70 тысяч.

Заказчики товаров и услуг в лице управления по делам акимата от комментариев отказались и просили отправить письменный запрос. К моменту выхода газеты ответ на официальный запрос «Диапазона» в редакцию не поступил. Но Союз мусульман Казахстана, известный своими неординарными предложениями, пообещал подарить нашему акимату специально заказанное кресло, которое повысит благосостояние народа и победит терроризм. Об этом глава СМК Мурат Телибеков сообщил в Фэйсбуке и в письме в «Диапазон».

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