Погода в Актобе

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Погода в Актобе

С 22 по 24 сентября осадков не ожидается. Ветер восточных направлений, 9-14 м/сек. 24 сентября возможно усиление ветра до 15-20 м/сек. 22 сентября днем температура воздуха прогреется по городу до 23...25 градусов, по области +20...+25, местами +28.

– 23-24 сентября ночью по области ожидается +5...+10, местами +13 градусов, – рассказала начальник отдела прогноза погоды гидрометцентра Актобе Айгуль Саимова. – Днем температура поднимется до +18...+23 тенге, местами +26 градусов. 23-24 сентября по области ожидается туман.

Интернет-прогноз обещает снижение температуры с понедельника до +16 днем, возможен дождь.

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