Правозащитница подала 8 заявок на мирный митинг

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Правозащитница подала 8 заявок на мирный митинг

Абдирова хочет поддержать арестованных активистов из Атырау Макса Бокаева и Талгата Аяна.

На прошлой неделе директор ОО «Ару ана» Алима Абдирова подала заявки на проведение мирной акции 18 сентября в парке аула Нокина. Акимат ей отказал.

– В 2016 году маслихат определил 5 мест для мирных митингов: сквер на ул. Карасай батыра, парк президента, парк «Авиатор», площадь филармонии и стадион за «Конысом», – сообщил замакима Мадьяр Кабыл.

– Я подала заявки, чтобы провести акцию в президентском парке 24 и 25 сентября, – рассказывает Алима Абдирова. – Мне снова отказали, 24 сентября там будут дни Кобдин­ского района. Я написала, чтобы сами определили время акции, но все равно отказали. Хотя по международным пактам я не обязана даже просить разрешения.

20 сентября Абдирова подала 5 заявок на проведение акции в парке президента: 30 сентября, 1, 3, 4 и 5 октября и попросила акима предоставить график мероприятий в парке, на стадионе и на площади филармонии с 6 октября по 6 декабря.

– Если мне предоставят график мероприятий, я буду знать, какие дни свободны для митинга, – объясняет Алима.

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