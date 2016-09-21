Игрок «Актобе» Щёткин покинул клуб после скандала

«Вот и все!!! Хочу обратиться к болельщикам ФК «Актобе»! Спасибо вам за эти 3 месяца, за вашу поддержку! Мне приятно было ощущать себя одним из вас! Простите меня за это решение, поверьте, оно далось мне нелегко... К сожалению, после последних событий мы с руководством не нашли общего языка и поэтому решили прекратить наше сотрудничество! Вы, не побоюсь этого слова, Великий клуб! Удачи вам «красно-белые»!!! – написал Щеткин в Инстаграме.

Алексей Щеткин стал очередным игроком, который не доиграл сезон-2016 в «Актобе». Ранее клуб покинули Самат Смаков, Дмитрий Голубов, Мурат Тлешев и другие.