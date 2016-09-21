Мужчина надругался над 6-летней девочкой

В преступлении подозревают брата отчима ребёнка.
Все случилось 15 сентября, около 9 вечера у частного дома, где жила девочка. Потерпевшего ребенка обнаружил в сарае 10-летний брат и сразу рассказал о случившемся родителям. Те обратились в полицию. Судмедэкспертиза подтвердила факт насилия над ребенком в извращенной форме. В госпитализации потерпевшая не нуждалась, сейчас с ней работают психологи.
Как удалось узнать «Д», подозреваемого задержали сразу. Им оказался брат отчима ребенка, пришедший в тот вечер в гости к родственникам. Мужчине чуть больше 30 лет.
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