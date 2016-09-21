Мужчина надругался над 6-летней девочкой

Автор:
Мужчина надругался над 6-летней девочкой

В преступлении подозревают брата отчима ребёнка.

Все случилось 15 сентября, около 9 вечера у частного дома, где жила девочка. Потерпевшего ребенка обнаружил в сарае 10-летний брат и сразу рассказал о случившемся родителям. Те обратились в полицию. Судмедэкспертиза подтвердила факт насилия над ребенком в извращенной форме. В госпитализации потерпевшая не нуждалась, сейчас с ней работают психологи.

Как удалось узнать «Д», подозреваемого задержали сразу. Им оказался брат отчима ребенка, пришедший в тот вечер в гости к родственникам. Мужчине чуть больше 30 лет.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
21.09.2016, 21:07
  
В Айтекебийском районе сосед жестоко избил и изнасиловал сельского врача
21.09.2016, 14:40
  
Еще одно жестокое изнасилование произошло в Алматинской области 1
19.09.2016, 18:02
  
Ради безопасности Слекишиной в камеру установили видеонаблюдение 7
19.09.2016, 15:14
  
​Стали известны результаты экспертизы по делу жертвы изнасилования в Есике
14.09.2016, 09:52
  
Изнасилованная в колонии Наталья Слекишина отказалась от адвокатов 2
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
У вас есть вопрос к начальнику облздрава? Звоните
Акимат покупает двери, картины и фотокамеру за миллионы из казны
Погода в Актобе
Перепутала газ с тормозом и насмерть сбила бабушку на «зебре»
Правозащитница подала 8 заявок на мирный митинг
Игрок «Актобе» Щёткин покинул клуб после скандала
Сосед залез в дом и задушил 16-летнюю девушку
В Айтекебийском районе сосед жестоко избил и изнасиловал сельского врача
Внимание! «Диапазон» вновь будет выходить по четвергам
У предпринимателя пытались забрать 5 миллионов и «Тойота Ланд Крузер» 1