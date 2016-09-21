В Айтекебийском районе сосед жестоко избил и изнасиловал сельского врача

Случилось это 19 сентября. Врач приехала в посёлок по направлению «С дипломом в село», проработала здесь всего 4 месяца. «Девушка выросла без родителей, у неё 7-месячный ребёнок, изверг не оставил на ней живого места. За что? Люди хотят сдать кровь, собрать деньги, но в больнице Актобе сказали: пока ничего не нужно», – сообщили в райбольнице.

В Айтекебийской райбольнице, врачи которой оказывали пострадавшей первую помощь, тяжело переживают произошедшее. «Можно мы не будем говорить, какие у девушки травмы? На ней живого места нет», – говорят они. Признаюсь, и мне не очень хочется такое писать: девушку изнасиловали, избили, выбили зубы, но без этого не передать всю тяжесть совершенного.

– 25-летняя врач приехала к нам в прошлом году, – рассказывает замглавврача Айтекебийской райбольницы Ляззат Кабиева. – Она хороший специалист, скромная, серьезная. Работала у нас врачом общей практики, получила в райцентре служебное жилье. В декабре ушла в декретный отпуск, родила, в апреле вышла на работу снова. Ребенка врач растит одна. В отдаленном поселке открыли амбулаторию, нужен был участковый врач. Девушка с радостью согласилась туда ехать, от райцентра это в 200 км, но зар­плата больше. В поселке ей дали служебную квартиру, врач нашла ребенку няню, сама работала. Там 1300 жителей, поселок всегда считался спокойным. В голове не укладывается, как все могло произойти! Слышали, что подозреваемый сосед. Кто он, состоит ли на учете у психиатров, не знаю. К нам врач поступила 19 сентября вечером. Мы оказали первую помощь, доставили в Актобе. Состояние тяжелое. Грудного ребенка сразу забрали родственники. Мы готовы сдать кровь, деньги, но врачи в Актобе сказали, что пока ничего не нужно.

– В голове не укладывается: врач поехала в поселок помогать жителям, спасать их, а там вот что вытворили, – говорит зам­главврача. – Как после этого отправлять туда работать молодых специалистов? Врачи наши никак не защищены. Мы сообщили о случившемся в обком профсоюза медработников, сказали, обсудят. На пятиминутке один из наших врачей, опытный невропатолог предложил написать письмо в правительство и парламент, чтобы блокировали сайты, пропагандирующие насилие. Запрещают же религиозные сайты, пусть и эти запретят. Видя насилие и жестокость каждый день, люди принимают это как что-то само собой разумеющееся.

В акимате сельского округа рассказали (мы не называем поселок, потому что об этом просила пострадавшая), что крики женщины среди ночи услышал другой сосед врача, вышедший на улицу. Было это между 1 и 2 часами ночи. Мужчина позвонил водителю «Скорой» и акиму, те вызвали полицейских и криминалистов. Подозреваемого взяли утром. Он жил через несколько домов. Проснувшись, он спокойно пошел на работу. От биржи мужчина работал на стройке интерната. Ему 47, у него 5 детей, два старших сына женаты.

– Работящий, спокойный, сами не поймем, как он мог такое сделать, – говорят в сельском акимате.

В чем причина насилия и агрессии?

Галия Изтлеуова,

психолог обл­психдиспансера::

« Есть такое понятие – эмоциональное заражение. Едет, скажем, кондуктор, ругается с пассажирами и негативом заражается весь автобус, распространяют плохое дальше. Cаморегуляцией владеют далеко не все. Жестокость от природы есть у всех мужчин и женщин. Из-за нереализованности в быту, в профессии, в семье эта жестокость выливается в агрессию. У людей сейчас социальные проблемы, материальные, они чувствуют свою невостребованность. Чтобы избавиться от негатива, проявляют силу. Они чувствуют, что возвышаются, унизив другого. Сейчас все чаще на прием стали приходить мужчины, жаловаться, что стали более раздраженными. Мы с ними работаем. Но большая часть людей копит агрессию в себе, в какой-то момент она выливается.