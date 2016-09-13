Шесть детей живут в недостроенном доме без родителей

На фото: 13 сентября. 10-летняя Жасмин и первоклашка Диана собираются в школу, пока младшие разбирают привезенные неравнодушными актюбинцами вещи и продукты. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

Шесть детей – им от 7 месяцев до 18 лет – живут одни в холодном доме с бетонным полом, без газа, воды, еды и одежды недалеко от Центрального рынка и горакимата Актобе. Их мать давно уехала «на заработки», а отец-таксист попал в больницу с инсультом.

Клич о помощи в Интернет кинули актюбинские предприниматели Дархан и Ерболат, которые помогают многодетным и малоимущим семьям.

– Странно, что об этой семье никто не знал 3 года! Мать работала на рынке, когда ее место забрали, она уехала на заработки в Тараз. Мы вышли на эту семью через педиатра детской больницы. Спасибо этому педиатру, а то о детях ни школа не знала, никто, – говорит актюбинский предприниматель Дархан. – Мы постелили ковры, чтобы детям теплее было. Им нужны кровати, да и любая мебель, чтобы они на бетоне не спали, одеяла теплые, бытовая техника, нужно провести газ, воду. Добрые люди привезли вещи, продукты, мясо.

Корреспондент «Диапазона» побывала в доме у многодетной семьи. Дом строят уже 3 года своими силами. Единственный добытчик в семье – Бакит Шинибеков, он таксовал, но из-за инсульта сейчас лежит в больнице. Дети спят на корпешках на холодном бетонном полу, крыша течет, ее еще не достроили. В доме нет газа и воды. Старшая девочка Сапаркуль ходит за водой с ведрами, каждый поход занимает у нее полчаса.

Всего в семье 5 девочек и один мальчик, Руслан, ему 7 месяцев. 18-летняя Сапаркуль учится в местном колледже, 10-летняя Жасмин учится в 5-м классе, 6-летняя Диана в этом году пошла в первый класс. Самые младшие 4-летняя Инжу и 3-летняя Индира, в садик они не ходят. По словам девочек, их мама Жанар Ташимбетова годами работает в Таразе, навещает детей один раз в два года. Хозяйство и дети полностью на Сапаркуль и ее отце.

– Когда нужны деньги на продукты, мама высылает. Она приезжает к нам раз в год или два, – говорит 18-летняя Сапаркуль. – Я сама учусь на платной основе, 140 тысяч тенге за год, скидки никто не делает, даже подняли цены за обучение в этом году. В школе никто тоже не помогает. Конечно, мне сложно. Я собираю двух сестер в школу, они сами туда ходят, из школы их забирал папа. А теперь он заболел… Родных тут у нас нет, родители переехали в Актобе почти 18 лет назад из Шымкента. До этого жили на съемных квартирах… Каждый сейчас оправдывает свое бездействие. А где все раньше были?

Об этой семье стало известно благодаря посту предпринимателей в Интернете. Когда к ним приехали журналисты «Диапазона», в домике собрались представители органа опеки и попечительства отдела образования Актобе, а также учителя и социальный педагог школы, где учатся дети.

– Мы будем проверять документы детей, искать родственников, которые живут на территории города Актобе, – говорит Ботагоз Бисенова, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних горакимата. – Если найдутся такие родственники, которые захотят забрать детей на время, мы будем работать с ними. Сейчас не стоит вопрос о том, чтобы забрать их в центр. Если родственников не будет либо они откажутся, тогда вопрос будет стоять о временном помещении детей в центр адаптации несовершеннолетних и в дом ребенка «Умит». О лишении отца родительских прав вопрос не стоит. По предварительной информации, отец детей лежит в больнице. Но пока отец не выздоровеет, детей должны отсюда забрать, это угроза жизни и здоровью детей. Мы будем искать маму этих детей. Если мать не исполняет свои обязанности, она будет привлечена к адм­ответственности. Если она и дальше будет оставлять детей, будем ставить вопрос о лишении родительских прав. Дети занятия не пропускали, ходили в школу исправно. Они знали, что матери нет. Но по закону родительские права и обязанности у отца и матери равные, а у них есть отец, – прокомментировала Ботагоз Бисенова, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних при акимате города Актобе.