В сентябре будут грозы и тепло

Как рассказали в «Казгидромете», с 7 по 10 сентября будет облачно, есть вероятность дождей по городу и области.

– 7 сентября по области ожидается днем +23...+28, местами 30 градусов, ночью +12…+17, – рассказала начальник отдела прогноза Айгуль Саймова. – С 8 сентября начнется постепенное понижение температуры. 8-9 сентября днем по области +20...+25, ночью +13... +18. Ветер будет западного направления, по прогнозу 9 числа усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду.

По долгосрочному прогнозу «Казгидромета» Астаны, сентябрь в Актобе будет теплым. По городу осадки превысят норму, ожидаются грозы и кратковременные дожди.