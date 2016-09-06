Цены на газ в Актобе выросли до 45 тенге за литр

На фото: Цены на сжиженный газ в городе не регулируются. Цена выросла до 45 тенге. || Фото из архива «Д»

Очереди за газом исчезли, но цена выросла на всех заправках города.

С пятницы в редакцию «Д» поступают жалобы от возмущенных водителей, которые ездят на сжиженном газе. Цены на заправках снова выросли до 45 тенге.

– Объехал заправки, цена везде в районе 45 тенге за литр! – возмущен водитель Азамат. – Никто не предупреждал, хотя до этого в газете писали, что стоимость газа будет в районе 37 тенге. Всех агитировали переходить на газ в целях экономии, а цены только выше становятся. Когда я год назад переходил на газ, его стоимость была 24 тенге, а сейчас почти вдвое выше. При этом оборудование стоит от 150 тысяч тенге и выше, многие брали кредиты…

– Антимонопольный комитет больше не регулирует стоимость газа в городе. У заправок сейчас конкурентная среда, мы влиять на цены не можем, – рассказал руководитель отдела энергетики Ербол Нуркасымулы. – Владельцы заправок говорят, что цена в 37 тенге для них нерентабельная. Мы выясняли стоимость по республике, везде 55-65 тенге за литр, например в Астане, Алматы, Павлодаре. Даже в соседней Атырауской области газ стоит 50-55 тенге за литр, в Уральске – 55-65 тенге. Ситуация у нас стабильная, очереди прекратились, везде свободная реализация газа.

В департаменте комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции области сообщили, что регулировать цены на газ будут только в районах.

– Мы регулируем цены только тех компаний, которые состоят в государственном реестре, то есть имеют доминирующее положение на рынке, – объяснил и.о. руководителя департамента комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Сагындык Иргалиев. – Например, в районе, где есть одна заправочная станция, она занимает основной рынок и будет внесена в реестр. По районам у нас около 8 субъектов и цены там утверждены от 35 до 39 тенге за литр. По городу же у нас нет доминирующих заправок, хорошо развита конкуренция. Но мы мониторим ситуацию, если, например, будет обнаружен ценовой сговор, примем меры.