Мамы сняли на видео, как детей в детсаду оставили одних в закрытой комнате

На фото: Дети остались одни в комнате, за воспитателем захлопнулась дверь. Малыши испугались, плакали и звали через окно родителей. || Кадр с видео

– В нашем детсаду «Асель» за 2 месяца работы сменились 4 воспитателя, в туалете грязно, лежат обмылки хозяйственного мыла, 10 полотенец на всю группу, а в группе больше 30 детей. Недавно воспитатель вышла, захлопнулась дверь, и дети остались одни, без взрослых. Не могли открыть дверь в группу, даже выбивали ногами. А дети открыли форточку, она внизу окна на втором этаже, и кричали нам, своим родителям. В группе стоял громкий плач, – сообщили родители журналисту «Диапазона».

Чтобы проверить сообщение, корреспондент отправилась на место, но сколько она ни стучала в двери и окна, никто не открывал. Через полчаса дверь открыли и сообщили, что руководителя на рабочем месте нет. То же повторилось и после обеда.

– Мы также ждем, пока нам откроют. Заведующая приезжает, только когда собирается толпа родителей, говорит, что нас никто не держит, можем уходить в любое время. Но нам ведь направление давал горОО, и мы требуем элементарного, – говорит Алена Глухова. – Мы детей не заводим в группу, заходить нельзя. Я привезла ребенка, его встретили на улице. Села в машину и что-то остановило меня, не стала отъезжать. Повернула голову, а там выбегает мой ребенок на улицу и начинает с плачем меня искать. Они даже не видели этого! Я взяла его, зашла туда, а на нас никто внимания не обращает. Я поднялась на второй этаж. Там маленькая комната, где невозможно играть. Занятий нет и не было, хотя мы все принадлежности купили.

– Дети выходят из садика голодные, еда не соответствует меню, – говорит Надежда Шепичук. – Даже пить в жару не дают. Моему ребенку 2 с половиной года, выходит из садика и выпивает полбутылки воды.

Корреспондент «Д» попала в здание детсада через продолжительное время.

– Как вы можете без заявления у нас что-то спрашивать или требовать? Кто пишет заявление? Кто именно? – требовали сотрудники в кабинете заведующей дет­садом.

– Я сейчас родителей собираю. У меня нет жалоб от родителей, здесь все условия, – сказала «Д» директор детсада «Асель» Гульбадан Нарымбетовна. – Это не остатки мыла, так должно быть, его режут специально. Полотенец, игрушек хватает всем. А непонятный инцидент [дети в закрытой комнате. – Авт.] я не видела, была в командировке. Группа не переполнена, но она будет делиться, название будет «Лучики».