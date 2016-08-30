«Узбекистан более весомый игрок, чем Казахстан, и мы заинтересовны, чтобы в этой стране был порядок»

На фото: Ислам Каримов президент Узбекистана с 1991 года.

СМИ сообщили о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова, но в аппарате президента и Кремле это опровергли. Эксперты обсуждают, как на нас отразится возможное появление нового президента в соседней стране.

26 августа президент Узбекистана Ислам Каримов потерял сознание на банкете в честь успешного выступления отечественных спортсменов на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Об этом со ссылкой на оппозиционное Народное движение Узбекистана сообщила Лента.ру.

29 августа некоторые СМИ сообщили о смерти президента Узбекистана. Эту информацию Газете.Ru подтвердил эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов. Но в аппарате президента Узбекистана опровергли сообщения о смерти Каримова. Казахстанский эксперт Айдос Сарым рассказал «Диапазону», как отразится на нашей стране возможная смена президента в соседней стране.

– В Центрально-Азиатском регионе Узбекистан потенциально более весомый игрок, чем Казахстан, поэтому, если в этой стране будет дестабилизация, война, голод, это ударит и по нашей безопасности. Поскольку Узбекистан, как и Казахстан не является страной с развитой демократией, то вряд ли передача власти будет проведена конституционным путем, то есть вряд ли это будет депутат мажилиса и вряд ли новый правитель будет избран честными выборами. Скорее всего, кандидатура нового президента уже выбрана и согласована с Кремлем. Но если его работа сдвинет экономические отношения между Казахстаном и Узбекистаном, то это хорошо. Ведь пока для нас их рынок закрыт. А ведь в соседней стране 25-миллионное население, и если мы будем им что-то продавать, то улучшится наша экономика. Также спецслужбы двух государств будут совместно бороться с терроризмом, ведь если у узбеков будет дестабилизация, через соседствующий с Узбекистаном Афганистан к нам могут попасть талибы и наркотрафик. Так что мы заинтересованы, чтобы в Узбекистане передача власти прошла спокойно, – анализирует политолог Айдос Сарым.