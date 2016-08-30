Водителю, задержавшему 5 июня террориста, дали медаль

На фото: 54-летний Куаныш Карасартов 29 августа на собрании в ДВД вручили медаль за вклад в обеспечение правопорядка. || Фото автора

О Куаныше Карасартове «Д» писал в №27 от 6.07.16 г. в статье «Водителя, задержавшего 5 июня террориста, забыли наградить». Инвалид возле «Пантеры» голыми руками задержал одного из радикалов, забрал ружьё и передал мужчину полицейским.

– Прямо посреди дороги перед «Пантерой» стояла патрульная машина с открытыми дверьми, заднее стекло было прострелено. Я притормозил, – рассказывал тогда Куаныш. – На заднем сиденье были трое мужчин, головы откинуты, оказывается, они были уже мертвы. Вдруг откуда-то появился мужчина с ружьем. Я у него ружье забрал, мужчину свалил, наступил на шею и придавил к земле. Другой преступник выстрелил в меня из «Осы», но не попал, убежал. Задержанного я передал подъехавшим операм.

В Илекском отделе полиции Куаныша Карасартова допросили, поблагодарили, обещали ходатайствовать перед акиматом о вознаграждении. Брюки и рубашку, которые были в крови (нападавший был раненым), забрали на экспертизу.

– Вознаграждение я не получил, еще без брюк и рубашки остался, – рассказывал нам тогда Куаныш.

А 29 августа его пригласили в ДВД. В канун Дня Конституции Карасартову вручили медаль за вклад в обеспечение правопорядка.

– Тогда возле «Пантеры» я не думал о наградах. Я вообще не знал, что происходит. Но посчитал своим долгом вмешаться. Когда-то я служил в войсках МВД, сейчас на инвалидности, но ростом и силой Бог меня не обделил. Уже потом, когда узнал, что это был теракт и объявили вознаграждение, думал, может, деньги дадут.

– Брюки и рубашку вернули?

– Пока нет.