Водителю, задержавшему 5 июня террориста, дали медаль

Автор:
Водителю, задержавшему 5 июня террориста, дали медаль

На фото: 54-летний Куаныш Карасартов 29 августа на собрании в ДВД вручили медаль за вклад в обеспечение правопорядка. || Фото автора

О Куаныше Карасартове «Д» писал в №27 от 6.07.16 г. в статье «Водителя, задержавшего 5 июня террориста, забыли наградить». Инвалид возле «Пантеры» голыми руками задержал одного из радикалов, забрал ружьё и передал мужчину полицейским.

– Прямо посреди дороги перед «Пантерой» стояла патрульная машина с открытыми дверьми, заднее стекло было прострелено. Я притормозил, – рассказывал тогда Куаныш. – На заднем сиденье были трое мужчин, головы откинуты, оказывается, они были уже мертвы. Вдруг откуда-то появился мужчина с ружьем. Я у него ружье забрал, мужчину свалил, наступил на шею и придавил к земле. Другой преступник выстрелил в меня из «Осы», но не попал, убежал. Задержанного я передал подъехавшим операм.

В Илекском отделе полиции Куаныша Карасартова допросили, поблагодарили, обещали ходатайствовать перед акиматом о вознаграждении. Брюки и рубашку, которые были в крови (нападавший был раненым), забрали на экспертизу.

– Вознаграждение я не получил, еще без брюк и рубашки остался, – рассказывал нам тогда Куаныш.

А 29 августа его пригласили в ДВД. В канун Дня Конституции Карасартову вручили медаль за вклад в обеспечение правопорядка.

– Тогда возле «Пантеры» я не думал о наградах. Я вообще не знал, что происходит. Но посчитал своим долгом вмешаться. Когда-то я служил в войсках МВД, сейчас на инвалидности, но ростом и силой Бог меня не обделил. Уже потом, когда узнал, что это был теракт и объявили вознаграждение, думал, может, деньги дадут.

– Брюки и рубашку вернули?

– Пока нет.

Теги: , , , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
30.08.2016, 17:56
  
Казахстанские борцы могут лишиться медалей Олимпиад-2008 и 2012 из-за допинга 1
28.08.2016, 10:37
  
В Костанайской области 13-летний школьник спас двух тонущих девочек
25.08.2016, 15:39
  
Олимпийский призёр Адильбек Ниязымбетов намерен покинуть боксёрский ринг
25.08.2016, 13:01
  
Польский серебряный призёр Рио продал медаль, чтобы спасти тяжело больного ребёнка
23.08.2016, 09:23
  
Серию терактов в Казахстане предотвратили сотрудники КНБ
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Наводить порядок в Актобе будут управляющие компании. Как их найти и что они могут?
«Узбекистан более весомый игрок, чем Казахстан, и мы заинтересовны, чтобы в этой стране был порядок»
За Эмбой нашли плантацию с коноплёй стоимостью 150 миллионов
Главным полицейским области стал соавтор книги «Воры в законе»
В Шалкаре дважды открыли детский сад. В облУО это опровергают
«Анвар» оштрафовали на 424,2 тысячи тенге за недовес
Чтобы в Актобе не воняло, на поля с бардой пустили бактерии
20-летняя девушка опоздала на поезд и пропала по дороге в Новый 24
5 лет дали акиму Кенкияка за смертельный наезд на студента 5
Из-за порванной лодки в Шалкаре утонул мужчина