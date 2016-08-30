Главным полицейским области стал соавтор книги «Воры в законе»

Автор:
Главным полицейским области стал соавтор книги «Воры в законе»

На фото: 26 августа. Новый руководитель ДВД области приехал из Уральска, служит в органах внутренних дел с 1983 года. | | Фото предоставлено пресс-службой ДВД

Должность начальника ДВД области занял полковник Махамбет Абисатов. Прежний руководитель Махсудхан Аблазимов уехал в Уральск возглавлять полицию Западно-Казахстанской области.

Личному составу нового начальника ДВД представили 26 августа, журналистов на встречу не пригласили. В кратком релизе пресс-службы ДВД сообщается, что Махамбет Абисатов уроженец Алматы, службу в органах начал в 1983 году, в 1987 году окончил Карагандинскую высшую школу милиции МВД. До нового назначения работал начальником ДВД Западно-Казахстанской области. Написал книгу «Воры в законе» (истоки и современность).

Экс-глава актюбинского ДВД Махсудхан Аблазимов стал начальником ведомства полиции ЗКО. Аблазимов занимал пост главы ДВД Актюбинской области с сентября 2014 года. В июне этого года, выступая перед премьер-министром, Аблазимов доложил, что во время терактов в Актобе 5 июня полицейские не были готовы к столкновению с террористами, так как у личного состава ДВД не было знаний и тактики ведения боя в городских условиях.

Теги: 
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Наводить порядок в Актобе будут управляющие компании. Как их найти и что они могут?
«Узбекистан более весомый игрок, чем Казахстан, и мы заинтересовны, чтобы в этой стране был порядок»
Водителю, задержавшему 5 июня террориста, дали медаль
За Эмбой нашли плантацию с коноплёй стоимостью 150 миллионов
В Шалкаре дважды открыли детский сад. В облУО это опровергают
«Анвар» оштрафовали на 424,2 тысячи тенге за недовес
Чтобы в Актобе не воняло, на поля с бардой пустили бактерии
20-летняя девушка опоздала на поезд и пропала по дороге в Новый 24
5 лет дали акиму Кенкияка за смертельный наезд на студента 5
Из-за порванной лодки в Шалкаре утонул мужчина