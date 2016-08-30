В Шалкаре дважды открыли детский сад. В облУО это опровергают

На фото: Август 2016 г. Аким области Бердыбек Сапарбаев на открытии того же детского сада, перед которым Мухамбетов вручал ключи.

Август 2014 года. Экс-глава региона Архимед Мухамбетов вручает ключи перед детским садом. || Фото Информбюро

В Шалкаре построили детский сад на 190 мест. 27 августа глава региона Сапарбаев участвовал в его открытии. По словам жителей Шалкара, садик в 2014 году уже открывал Архимед Мухамбетов.

В субботу аким области Сапарбаев посетил Шалкарский район. Там он принял участие в открытии детского сада, построенного НК «КТЖ». Садик смогут посещать 190 детей. Но, как утверждают жители Шалкара, это учреждение в 2014 году уже открывали. Только тогда в торжестве принимал участие другой аким, Архимед Мухамбетов.

По словам жителей, Мухамбетов перерезал ленту у двери садика, но в течение двух лет учреждение оставалось на замке. Возмущенные родители даже обращались в «Диапазон». В «Д» № 51 от 23.12.15 г. в заметке «В этом году садик на 190 мест в Шалкаре открывать не будут» Жансауле Бекетова, главный специалист Шалкарского райотдела объясняла: «По заказу «КТЖ» ТОО «Онеркасип Курылыс» построило садик в Шалкаре, здание готово, детский сад не открылся в связи с тем, что его не передали на баланс местного акимата, не собрали необходимые документы».

Получается, Бердыбек Сапарбаев заново открыл детсад в Шалкаре. Но в отделе образования уверяют, что садик открыли впервые.

– Информация о повторном открытии детского сада на станции Шалкар недействительная. Два года назад тогдашний аким области Архимед Мухамбетов вручал жителям ключи от квартир. Торжество проходило перед зданием детсада, которое было построено, но не готово из-за того, что не полностью оформили документы, – пояснила Рахима Жамансарина, руководитель отдела дошкольного и общесреднего образования облУО.

Детсад на станции Шалкар построили по заказу «Казахстан темир жолы». В очереди на садик в Шалкаре состоят около 600 детей.

Курьез с открытием объекта образования в Шалкарском районе происходит не впервые. В 2009 году в селе Шиликты 1 сентября торжественно открыли школу, но дети там не учились. Повторно школу открыли на следующий год.