«Анвар» оштрафовали на 424,2 тысячи тенге за недовес

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«Анвар» оштрафовали на 424,2 тысячи тенге за недовес

Департамент комитета техрегулирования и метрологии по области недавно проверил «Анвар». Проверяющие закупили 28 видов продукции: пряники, макароны, печенье, крупы и другое, чтобы проверить, соответствует ли вес расфасованного товара весу на этикетке.

В 5 случаях количество товара не соответствовало тому, что было написано на упаковке. Недовес обнаружили в пельменях «Анвар», круассанах «Яшкино», гречке «ЭкоПак», крупе кукурузной «Стандарт» и рафинаде «Чишимский тракт».

– В соответствии с законом РК «Об обеспечении единства измерений» проводится государственный метрологический контроль за весом расфасованных товаров в упаковках любого вида. Если на упаковке написано 2 кг, мы проверяем, так это или есть недовес. В «Анваре» при проверке обнаружили разницу, но небольшую, 10-15 граммов. Но покупатель за них платит. В дальнейшем будут и другие проверки, – сказал Данияр Киманов, и.о. руководителя департамента комитета техрегулирования и метрологии.

На «Анвар» наложили штраф в 424 200 тенге.

Данияр Киманов сообщил, что при обнаружении недовеса можно обращаться по адресу: ул. Киселева, 1Б. Тел. 55-05-36. При себе иметь чек.

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