Чтобы в Актобе не воняло, на поля с бардой пустили бактерии

На фото: Поля с отходами спиртзавода за Шанхаем. Здесь разбрызгали раствор с бактериями, они должны переработать барду. || Фото из архива «Д»
Для борьбы с сероводородом, от выбросов которого травятся жители Актобе, на поля с бардой, откуда идет ядовитый газ, разбрызгали бактерии, сливные станции сделали закрытыми.
Об этом на днях «Д» рассказал аким города Ильяс Испанов. Напомним, экологи называют 3 основных источника сероводорода в Актобе – городскую свалку, сливные станции, куда свозят нечистоты ассенизационные машины, и поля с бардой, которые в 2007 году спиртзавод передал городу. Поля занимают 35 га за Шанхаем.
– На 4 клетках мы там применили бактерии, – рассказал аким города. – Это живые микроорганизмы, которые перерабатывают барду. Залили в 4 клетки. Эффект ожидается через месяц. Там есть своя технология, для нее нужны дожди. Все открытые сливные станции закрыли. Их открывают только во время слива. В промзоне начали строить новую станцию, построим еще две.
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