﻿ Обидел маму – получил 10 суток ареста

Обидел маму – получил 10 суток ареста

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Обидел маму – получил 10 суток ареста

На жителя Мугалжарского района завели административное дело за то, что пришел домой пьяным и оскорбил свою мать нецензурной бранью, сообщили в пресс-службе облсуда. Правонарушитель прямо в суде просил прощения у матери, но она отказалась прощать сына. В итоге мужчину за оскорбления матери наказали 10 сутками административного ареста. Фамилию обидчика своей мамы в суде не сообщили.

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