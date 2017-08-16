﻿ Обидел маму – получил 10 суток ареста

На жителя Мугалжарского района завели административное дело за то, что пришел домой пьяным и оскорбил свою мать нецензурной бранью, сообщили в пресс-службе облсуда. Правонарушитель прямо в суде просил прощения у матери, но она отказалась прощать сына. В итоге мужчину за оскорбления матери наказали 10 сутками административного ареста. Фамилию обидчика своей мамы в суде не сообщили.