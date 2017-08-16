﻿ Пьяная актюбинка ударила женщину-полицейского и плюнула ей в лицо

В итоге ей придётся полтора года находиться под надзором полиции и отказаться от увеселительных заведений.
Инспектор по делам несовершеннолетних получила информацию о том, что 26-летняя молодая мама Аида И. злоупотребляет алкоголем и не занимается воспитанием ребенка. Инспектор приехала к ней домой на беседу, почувствовав перегар, попросила женщину проехать с ней на медосвидетельствование. Аида отказывалась и ее насильно усадили в полицейский автомобиль. В салоне она ударила инспектора по лицу, поцарапала шею, а в здании полиции плюнула ей в лицо.
На Аиду возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Подсудимая вину свою признала, потерпевшая сотрудница полиции ее простила.
Суд приговорил Аиду И. к полутора годам ограничения свободы.
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