﻿ Пьяная актюбинка ударила женщину-полицейского и плюнула ей в лицо

Пьяная актюбинка ударила женщину-полицейского и плюнула ей в лицо

Автор:
Пьяная актюбинка ударила женщину-полицейского и плюнула ей в лицо

В итоге ей придётся полтора года находиться под надзором полиции и отказаться от увеселительных заведений.

Инспектор по делам несовершеннолетних получила информацию о том, что 26-летняя молодая мама Аида И. злоупотребляет алкоголем и не занимается воспитанием ребенка. Инспектор приехала к ней домой на беседу, почувствовав перегар, попросила женщину проехать с ней на медосвидетельствование. Аида отказывалась и ее насильно усадили в полицейский автомобиль. В салоне она ударила инспектора по лицу, поцарапала шею, а в здании полиции плюнула ей в лицо.

На Аиду возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Подсудимая вину свою признала, потерпевшая сотрудница полиции ее простила.

Суд приговорил Аиду И. к полутора годам ограничения свободы.

Теги: , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
16.08.2017, 15:37
  
Свидетеля драки возле ночного клуба закрыли в изолятор
16.08.2017, 14:54
  
Актюбинцы могут получить ответы на вопросы в «одном окне»
15.08.2017, 16:14
  
Полицейские оцепили целый район из-за коробки с котятами
15.08.2017, 14:42
  
Данные о поножовщине между полицейскими в Таразе разглашать не будут 6
13.08.2017, 12:13
  
За 10 дней 300 несовершеннолетних в Актюбинской области нарушили закон
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Автоледи подала в суд из-за упавшего на машину снежного сугроба с крыши стоматологии
Обидел маму – получил 10 суток ареста
Житель Эмбы выращивал коноплю в горшках и вёдрах
Директора Дома народного творчества судили за скидку на аренду
Свидетеля драки возле ночного клуба закрыли в изолятор
Пассажир выпал из кабины и попал под колёса цементовоза
Охранников посадили за то, что «распяли» осуждённого 1
Зятя известной юриста-мошенницы посадили на 8 лет
Женщина напала на 80-летнюю старушку и забрала пенсию 1
Полиция извалялась в нефти и черной икре - главный полицейский области устроил нагоняй подчинённым 6