Хозяин «Приоры» придумал угон машины, чтобы не отвечать за аварию

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Хозяин «Приоры» придумал угон машины, чтобы не отвечать за аварию

Полицейские искали несуществующих угонщиков. «Фантазёра» приговорили к 2 годам ограничения свободы.

31-летний Дмитрий Буряков вечером 23 марта был пьян, поэтому посадил за руль своей «Приоры» трезвого друга. По центральному проспекту они ехали на большой скорости, в районе «Электрона» догнали легковушку и врезались в нее. После этого «Приора» поехала дальше. Чтобы не отвечать за совершенное ДТП, Буряков оставил машину около двора дома на пр. Абулхаир хана, пришел домой и оттуда позвонил на «102». Полицейским он сообщил, что его «Приору» угнали. По заявлению возбудили уголовное дело и стали искать угонщиков. Позже Буряков признался, что все выдумал. Не хотел отвечать за дорожно-транспортное происшествие, в тот вечер он был без прав. Гособвинитель Дина Байжанова–Байтурина просила суд признать Бурякова виновным в ложном доносе и ложных показаниях.

10 мая суд приговорил автолюбителя Дмитрия Бурякова к 3 годам ограничения свободы. Увеселительные заведения для него под запретом. В качестве дополнительного наказания суд назначил ему общественные работы сроком не более 200 часов в год. Приговор в законную силу пока не вступил.

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