Продавщица на рынке «Алтай» продала оперу кило чёрной икры за 230 тысяч

После сделки женщину задержали. За незаконную торговлю икрой она получила год ограничения свободы.

26-летняя Айгерим Мергалиева работала продавщицей у своей родственницы на рынке «Алтай». Сотрудникам УБОП поступила информация, что женщина незаконно хранит и продает черную икру. Айгерим взяли в разработку, опер под видом покупателя заказал у нее килограмм икры. Продала женщину ее подставному покупателю за 230 тысяч тенге. После сделки ее задержали.

В торговой точке нашли еще около килограмма черной икры. За незаконную торговлю икрой на нее возбудили уголовное дело. Айгерим в суде объясняла, что заказ клиента передала хозяйке, которая и достала икру. Айгерим призналась, что знала о запрете ее продажи. В суде она попросила строго не наказывать ее, так как воспитывает двоих детей, не работает. Инспекция лесного хозяйства и животного мира посчитала, что природе нанесен ущерб на 39 тысяч тенге. Они предъявили иск Айгерим Мергалиевой.

16 мая суд приговорил Айгерим Мергалиеву к 1 году ограничения свободы. Ей запрещено посещать увеселительные заведения, менять место жительства. Также ведется следствие и в отношении ее родственницы, которая передала икру для покупателя.