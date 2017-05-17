Автолюбителя наказали за биту в машине

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Автолюбителя наказали за биту в машине

Пластиковую самодель­ную биту полицейские обнаружили в автомобиле ВАЗ-21110 жителя Хромтау Алексея Васильченко. Водитель объяснял, что нашел ее во время рыбалки на берегу реки, в 5 километрах от Хромтау. Подпирал ею капот. Однако следствие посчитало, что самодельная бита имеет признаки холодного оружия. На Васильченко завели дело по статье «Незаконное хранение холодного оружия».

Суд приговорил владельца биты к 150 часам общественных работ.

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