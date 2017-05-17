Книга болгарского учёного поможет ловить педофилов

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Книга болгарского учёного поможет ловить педофилов

На фото: Завкафедрой теоретической и прикладной психологии Аксауле Карабалина презентует книгу. || Фото автора

Книга должна помочь студентам, криминалистам и людям, работающим с детектором лжи, передаёт газета «Диапазон».

Книгу с болгарского языка почти год переводила кафедра теоретической и прикладной психологии университета им. К. Жубанова. Это коллективный труд кафедры. Учебник состоит из 213 страниц, она освещает теоретические и практические проблемы криминальной психологии.

– Книга «Криминальная психология» – курс лекций известного болгарского профессора, психолога и ведущего полиграфолога по криминальной психологии Бойко Ганчевски. Сейчас все больше групп с казахским языком обучения, а учебников на государственном языке очень мало, поэтому и решили ее перевести на казахский, – рассказывает заведующая кафедрой теоретической и прикладной психологии, кандидат психологических наук, доцент Аксауле Карабалина.

На презентации книги были студенты, военные, полицейские, юристы и сотрудники комитета нацбезопасности. Гости на презентации рассказывали о том, что книга им поможет раскрыть преступления, так как психология преступников поменялась с 90-х годов: это и терроризм, и педофилия.

На презентации был болгарский профессор, доктор психологических наук Бойко Ганчевски. Профессор прослужил в МВД, был директором института психологии МВД Болгарии, получил звание генерал-майора.

– Суть книги – криминальное поведение. Из нее можно узнать, как проводить поведенческий анализ, анализ вербального, паралингвистического невербального поведения, как могут использоваться механизмы психологического влияния и другие темы, – говорит профессор Бойко Ганчевски.

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