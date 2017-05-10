Актюбинца осудили за попытку кражи денег с банковских счетов

На фото: Скиммер мужчина закрепил на банкомате рядом с магазином. Пока он там был, банкомат обслужил 40 клиентов, общая сумма их сбережений составила 2,5 миллиона тенге. || Фото из архива «Д»

Мужчина купил за 1 тысячу долларов скиммер и поставил его на банкомат. С помощью такого устройства воруют деньги со счетов клиентов банка.

Сотрудник «Казкома» обнаружил на банкомате, установленном на ул. Бр. Жубановых, посторонний предмет. Как оказалось, это был скиммер – специальное устройство, которое используют мошенники для считывания данных магнитной полосы пластиковых карт. Вставляются они в картоприемник банкомата. Выполнено устройство под цвет банкомата и заметить его практически невозможно. Работает по следующей схеме: клиент вставляет в банкомат пластиковую карточку, проводит операцию, а в это время замаскированный там скиммер считывает с магнитной полосы пластиковой карточки всю информацию: данные владельца, номер карты. Устройство снабжено миниатюрным преобразователем информации, накопителем и считывающей магнитной головкой. Помимо скиммера мошенники устанавливают на банкомате миниатюрную видеокамеру, которая фиксирует набор ПИН-кода. Украденную информацию записывают на дубликат пластиковой карточки. Потом по ней можно снять наличность с чужого счета в любом банкомате.

Служба безопасности банка совместно с сотрудниками управления криминальной полиции задержали мужчину, который вечером снимал скиммер с банкомата. Задержанным оказался житель Актобе 31-летний Сергей Столповский. В преступлении он признался. Рассказал, что о скиммире прочитал в Интернете, стоило устройство 1 тысячу долларов. В соцсети познакомился с неким Леонидом, он указал номер счета, на который нужно было положить деньги за скиммер. Через 3 недели после перечисления денег незнакомый парень передал ему скиммер, зарядное устройство и белую пластиковую карту. Он выбрал банкомат и решил на нем опробовать устройство. В суде он обещал, что больше подобным заниматься не будет. Представитель банка просил суд не лишать свободы Столповского, так как тот извинился, претензий к нему нет.

Судили Столповского сразу по нескольким статьям УК: «Попытка кражи», «Неправомерное завладение информацией», «Незаконное приобретение средств негласного получения информации» и другим.

С учетом уже проведенного времени в следственном изоляторе и амнистии Сергея Столповского приговорили к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы. За ним будет следить служба пробации. Также суд обязал осужденного к принудительному труду, не более 200 часов в год. Из-под стражи его выпустили сразу после оглашения приговора, за решеткой он пробыл почти 6 месяцев.