За 10 кило марихуаны дали 10 лет тюрьмы

В июне прошлого года 37-летний Куаныш Коптилеу нашел пакет с 10 кг марихуаны в подъезде дома в Кызылорде. Мужчина находку забрал и оставил себе, говорится в материалах уголовного дела.

30 июня Куаныш сел на поезд Алматы–Актобе в Кызылорде, а уже 1 июля был в Актобе. Свою 10-килограммовую находку мужчина старался держать при себе.

На следующий день, 2 июля примерно в 16 часов кызылординец сел в такси до Уральска. Сумку он положил в багажник авто. Но у колледжа по ул. Рыскулова машину задержали полицей­ские из управления по борьбе с наркобизнесом. Полиция обнаружила при обыске машины дорожную сумку, обмотанную желтым скотчем.

На суде Куаныш Коптилеу частично признал свою вину, сказал что продавать наркотик не собирался.

Суд признал его виновным и назначил 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией имущества. Приговор в законную силу еще не вступил.