Актюбинка отдала почти полтора миллиона за работу проводником

Обещавшая её трудоустроить проводница оказалась мошенницей.

Актюбинка через свою подругу познакомилась с проводницей поезда Уральск–Актобе Натальей Абдуллиной. Последняя рассказала, что может устроить ее на работу в поезд Мангышлак–Алматы. За это она потребовала 1 млн 200 тыс. тенге. Безработная заняла деньги и вместе с документами передала Абдуллиной. Через несколько дней проводница сказала, что нужно еще 130 тысяч тенге для успешной сдачи экзамена для трудоустройства. Безработная ждала полгода, когда Абдуллина выполнит обещание. Когда пригрозила, что напишет заявление в полицию, проводница вернула ей 830 тысяч тенге и обещала, что устроит до 22 декабря 2016 года. Наталья Абдуллина обещание не выполнила и оказалась на скамье подсудимых по обвинению в мошенничестве. В уголовном деле есть еще один эпизод. Своей знакомой она пообещала устроить дочь на должность лаборанта в «СНПС–Актобемунайгаз» за 100 тысяч тенге. И в этом случае она деньги взяла, а обещание не выполнила.

В суде Наталья Абдуллина полностью признала свою вину, а потерпевшие заявили, что ущерб им обманщица возместила.

Суд приговорил проводницу Наталью Абдуллину с учетом амнистии к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. Но в колонию ее отправят только через год. Суд дал такую отсрочку, потому что на момент судебных разбирательств женщина была беременна.

Кстати, Наталья Абдуллина уже привлекалась к уголовной ответственности в 2016 году за мошенничество, но тогда суд окончился примирением сторон. Из материалов уголовного дела следовало, что контролер пограничного контроля в Жайсане допустил незаконный пропуск через границу мужчины, не сличив документ с предъявителем, и занес его в базу данных. Пограничнику грозило уголовное дело и увольнение. Коллега посоветовал ему обратиться к Наталье Абдуллиной, якобы у нее имелись связи. Последняя обещала, что уладит проблему пограничника, для этого нужно 2 тысячи долларов. Мужчина передал ей 521 тысячу тенге, но обещание она не выполнила.

Позже она вернула потерпевшему всю сумму, и он ее простил, дело в суде прекратили.