Мошенница, обещавшая актюбинцам работу, попала под амнистию

29-летняя актюбинка Альбина Сактаганова провернула несколько афер за два месяца. Первым делом девушка смогла убедить своего знакомого в том, что устроит его на работу водителем. Ради такого дела мужчине нужно было всего лишь отдать 50 тысяч тенге. Встреча состоялась 10 сентября в обеденное время у ломбарда на ул. Ахтанова, говорится в материалах уголовного дела.

Второй раз мошенница устроила встречу 22 сентября, в 10:30 утра у автовокзала. На встречу к Альбине пришел другой знакомый, ему девушка пообещала устроить на работу его брата и взяла за это 22 тысячи тенге. Как ни странно, мужчина согласился и не почувствовал подвоха.

Третья «сделка» прошла на ул. Бр.Жубановых в 10 утра 3 октября. В этот раз Альбина предложила в аренду свое кафе и взяла за это 70 тысяч тенге у своей знакомой. Все полученные деньги мошенница потратила на свои нужды.

В суде Альбина Сактаганова полностью признала вину, чистосердечно раскаивалась и просила прощения. Девушка просила суд учесть, что у нее несовершеннолетний ребенок, и не сажать ее в тюрьму. Актюбинка обещала вернуть все деньги, что взяла у потерпевших.

Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года с конфискацией имущества, но тут же амнистировал ее и освободил от наказания.