Актюбинец просил у директора фирмы-банкрота 7 000 долларов якобы для судьи и налоговиков

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Актюбинец просил у директора фирмы-банкрота 7 000 долларов якобы для судьи и налоговиков

После получения 3 500 долларов его задержали.

Налоговая проверка выявила большие задолженности по налогам у местного ТОО «МостоТрест 4». Департамент госдоходов подал исковое заявление в экономический суд о признании предприятия банкротом.

На период процедуры банкротства в августе 2016 года конкурсным управляющим назначили Бауыржана Кумискалиева. По версии следствия, он решил воспользоваться ситуацией, чтобы нажиться.

Директрисе ТОО он сказал, что процедуру банкротства можно ускорить и упростить. Для этого нужно передать сотрудникам департамента госдоходов и экономического суда 7 тысяч долларов. Женщина написала на конкурсного управляющего заявление в антикоррупционную службу. Мужчину взяли в оперативную разработку.

В кабинке кафе «Охота» руководитель ТОО передала Кумискалиеву 3500 долларов. После этого мужчину задержали.

По информации следствия, деньги он не собирался никому передавать, хотел оставить себе. Кумискалиев ходатайствовал о заключении процессуального соглашения с прокуратурой в форме сделки о признании вины. В случае, если бы суд утвердил соглашение, Кумискалиев получил бы наказание 3 года и 6 месяцев лишения свободы, а с учетом амнистии срок снизили бы до 2 лет и 7 месяцев условно.

Но суд с таким наказанием не согласился, усмотрев коррупционные составляющие в уголовном деле, и в сделке с прокурором отказал. Дело вернули в надзорный орган.

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