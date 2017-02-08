Актюбинке дали 5 лет колонии за то, что перевозила героин во влагалище

На фото:Уголовный суд. 34-летняя Елена Руденко искала в Костанае работу, а нашла героин. За хранение наркотиков получила 5 лет заключения. || Фото автора

Осуждённая уверяла, что свёрток, в котором было более 100 граммов героина, намеренно перед ней выбросил прохожий. А она подобрала и спрятала в интимном месте, чтобы сдать в полицию.

Елену Руденко опера задержали на вокзале «Экспресс» на выходе из автобуса Костанай–Актобе. На вопрос полицейских, есть ли у нее запрещенные вещи, пассажирка ответила что есть, героин во влагалище и предложила сразу же его сдать. Но сотрудники отвезли ее в БСМП, там задержанная извлекла сверток, в котором находилось больше 100 граммов героина. До приговора ее водворили в следственный изолятор. В суде женщина заявила, что стала жертвой провокации со стороны полицейских, они якобы специально подбросили наркотики.

– Я поехала в Костанай устраиваться на работу, но не получилось, – рассказывала в суде Елена Руденко, – два дня просидела на съемной квартире, потом на такси поехала на автовокзал, чтобы уехать в Актобе. Ждала автобус на скамейке на автовокзале. В это время мимо меня пробежал мужчина, за ним гнались полицейские. На бегу он сбросил на землю сверток. Я его подобрала и пошла в туалет, чтобы посмотреть, что это. Попробовала содержимое, это оказался героин. Я его хотела сдать полицейским, но уже надо было уезжать. Поэтому решила отдать его полицейским в Актобе. Сверток завернула в презерватив и спрятала во влагалище. В Актобе на выходе из автобуса меня уже ждали полицейские. Я призналась, что с собой у меня наркотики, хотела тут же им его сдать, но они сказали, чтобы я поехала с ними, надо было составить протокол. В больнице я сама добровольно сдала им наркотики. Я считаю, что это была подстава, наркотики специально бросили на моих глазах. За мной следили, фотографировали. Уже после задержания полицейский давал мне попробовать героин.

Адвокат просил суд вызвать сотрудника полиции, который со слов Елены давал ей попробовать наркотик, но судья ходатайство не удовлетворила. Судили Елену за хранение и перевозку наркотических веществ. Женщина так и не смогла объяснить, почему спрятала наркотики в интимном месте. Гособвинитель Нурлан Сандыбай просил суд приговорить Елену Руденко к 4 с половиной годам лишения свободы. Судья Алима Адилова приговорила ее к 5 годам заключения. Судья объяснила родным Елены, что женщина может рассчитывать на УДО при хорошем поведении.

Дочери Елены 17 лет, она учится в России на юридическом факультете. Сторона защиты намерена обжаловать приговор, считая его слишком суровым.