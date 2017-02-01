Внук залез в дом бабушки, связал её и ограбил

Дочь потерпевшей заявила, что родственника простили. Суд приговорил его к ограничению свободы и выпустил из-под стражи.

34-летний актюбинец Алмас Курмангалиев был пьян, решил ограбить свою родную бабушку, натянул на лицо шапку, чтобы не узнали, и через окно влез в ее дом на улице Чайковского. В комнате 83-летняя хозяйка застала мужчину на месте преступления. Внук не растерялся, связал руки бабушки скотчем и, изменив голос, сказал, чтобы сидела тихо. Он нашел 140 тысяч тенге, забрал их, развязал бабушку и убежал. Часть денег он потратил, а часть оставил на хранение у друга детства.

В тот же день Курмангалиева задержали. В суде он во всем признался и попросил не отправлять его за решетку. Дочь потерпевшей заявила, что ущерб он погасил, они его простили и просили не наказывать.

Под стражей Алмас Курмангалиев провел 3 месяца, а 25 января суд огласил приговор. С учетом проведенного времени в следственном изоляторе суд назначил ему наказание 4 года 8 месяцев и 29 дней ограничения свободы и тут же применил амнистию, сократив этот срок на четверть. На свободу внук, ограбивший бабушку, вышел сразу же после оглашения приговора. В течение назначенного срока ему запрещено посещать кафе, ночные клубы, рестораны, дома он должен быть не позднее 22 часов вечера.